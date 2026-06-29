Нижегородцы смогут купить транспортные карты в продуктовых магазинах

Уже с начала июля в нижегородских продуктовых магазинах начнут продавать транспортные карты на одну или две поездки. Об этом рассказал замминистра транспорта и автодорог области Денис Рябинин.
Нововведение касается не всех магазинов, а только сетей «Смарт» и «Спар». Начиная с августа карты могут появиться в магазинах «Магнит» и «Пятерочка».
Пока карты продаются только в пунктах обслуживания «Ситикард», а также на станциях метро, Московском вокзале, ТПУ «Канавинский», в отделениях Почты России и киосках.
1 июля в Нижнем Новгороде останется только один способ оплаты проезда — безналичный. Это решение было принято потому, что очень маленький процент нижегородцев оплачивает проезд наличными.