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Нижегородцы смогут купить транспортные карты в продуктовых магазинах

Их можно будет приобрести в магазинах сети «Смарт» и «Спар».

Источник: Живем в Нижнем

Уже с начала июля в нижегородских продуктовых магазинах начнут продавать транспортные карты на одну или две поездки. Об этом рассказал замминистра транспорта и автодорог области Денис Рябинин.

Нововведение касается не всех магазинов, а только сетей «Смарт» и «Спар». Начиная с августа карты могут появиться в магазинах «Магнит» и «Пятерочка».

Пока карты продаются только в пунктах обслуживания «Ситикард», а также на станциях метро, Московском вокзале, ТПУ «Канавинский», в отделениях Почты России и киосках.

1 июля в Нижнем Новгороде останется только один способ оплаты проезда — безналичный. Это решение было принято потому, что очень маленький процент нижегородцев оплачивает проезд наличными.