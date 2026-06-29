В Соцфонде рассказали, сколько составляет средний размер новой семейной выплаты

При этом размер выплаты не уменьшается на сумму налоговых вычетов за лечение, покупку имущества, образование и другие расходы. Подать заявление можно с 1 июня по 1 октября. Право на выплату есть у работающих родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, которые воспитывают двух и более детей до 18 лет. Также мера распространяется на семьи с детьми до 23 лет, если ребенок учится очно.