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В Соцфонде рассказали, сколько составляет средний размер новой семейной выплаты

Средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей составляет около 30 тыс. рублей.

Средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей составляет около 30 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Соцфонд.

В ведомстве пояснили, что сумма рассчитывается индивидуально и зависит от доходов, с которых был начислен НДФЛ.

«Налог, удержанный по ставке 13 процентов или выше, пересчитывают по льготной, 6 процентов. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается родителю», — рассказали в Соцфонде.

При этом размер выплаты не уменьшается на сумму налоговых вычетов за лечение, покупку имущества, образование и другие расходы. Подать заявление можно с 1 июня по 1 октября. Право на выплату есть у работающих родителей, усыновителей, опекунов и попечителей, которые воспитывают двух и более детей до 18 лет. Также мера распространяется на семьи с детьми до 23 лет, если ребенок учится очно.

Выплату одобрят, если доход на одного члена семьи в 2025 году не превышал 1,5 прожиточного минимума в регионе. Еще одно условие, отсутствие долгов по алиментам. Соцфонд рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней. При одобрении деньги перечислят в течение 5 рабочих дней.