В Прикамье объявили имена еще четырех мультистобалльников по ЕГЭ 2026

ЕГЭ по географии, информатике и английскому языку на 100 баллов написали выпускники: в Перми — лицей Пермского филиала НИУ ВШЭ, гимназии № 2, № 6 и № 31, школы «СинТез», № 9 и «Точка», Пермское суворовское училище; в Соликамске — гимназия № 1 и школа № 12; в Чайковском — гимназия и школа № 10; в Кунгуре — лицей № 1; в Чусовском округе — Верхнегородовская школа; в Пермском округе — Култаевская средняя школа.