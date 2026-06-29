В Прикамье объявили имена еще четырех мультистобалльников по ЕГЭ 2026

Краевой Минобр опубликовал результаты ЕГЭ 20226 еще по четырем предметам — географии, информатике, английскому языку и биологии. Высокобалльниками стал 818 выпускник, включая набравших по 100 баллов 17 одиннадцатиклассников.
По информатике высший балл получили 13 человек, еще 381 — более 80 баллов; по географии — два и 42, английский язык — два и 194 соответственно. ЕГЭ по биологии на высокие баллы написали 184 выпускника.
Четыре выпускника стали супер-отличниками. По двум предметам 100 баллов получили: Дмитрий Гребенкин из лицея № 1 Кунгура — математика и информатика, Дарья Караваева из гимназии № 1 Соликамска — русский язык и география, Ксения Маркушина из гимназии № 6 Перми — физика и информатика, Александр Юрков из гимназии Чайковского — математика и информатика.
Фото: Министерство образования и науки Пермского края.
ЕГЭ по географии, информатике и английскому языку на 100 баллов написали выпускники: в Перми — лицей Пермского филиала НИУ ВШЭ, гимназии № 2, № 6 и № 31, школы «СинТез», № 9 и «Точка», Пермское суворовское училище; в Соликамске — гимназия № 1 и школа № 12; в Чайковском — гимназия и школа № 10; в Кунгуре — лицей № 1; в Чусовском округе — Верхнегородовская школа; в Пермском округе — Култаевская средняя школа.
В День молодежи на пермской эспланаде наградили первых четырех мультистобалльников Прикамья.