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В поселке Мостовском на Кубани модернизируют систему водоснабжения

Завершить комплекс работ планируют в первом квартале 2027 года.

Капитальный ремонт сети холодного водоснабжения проводят в поселке Мостовском Краснодарского края, сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ региона. Работы выполняют при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На данный момент готовность объекта составляет 22%. Специалисты последовательно выполняют все необходимые технологические этапы, чтобы обеспечить надежность и долговечность обновленной системы. Завершить комплекс работ планируют в первом квартале 2027 года.

«После сдачи объекта [в эксплуатацию] жители поселка смогут рассчитывать на более стабильное и качественное водоснабжение, а изношенность сетей будет существенно снижена», — отметил министр ТЭК и ЖКХ Кубани Денис Сорокалетов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.