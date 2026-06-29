Власти Минска сказали о компенсациях жильцам дома на Ленина, 9 после пожара

В Мингорисполкоме во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям сказали о компенсациях жильцам горевшего дома на улице Ленина в центре Минска.
«Комсомолка» 28 июня рассказывала, как более 120 спасателей тушили пожар в жилом доме в самом центре Минска.
А 29 июня власти Минска сделали первое заявление о ремонте дома на Ленина, 9 после сильного пожара.
При этом на заседании обратили внимание на то, что после пожара с площадью возгорания 1050 квадратных метров практически вся кровля подлежит разборке и утилизации.
Сейчас работает следственно-оперативная группа, трудятся специалисты других ведомств и структур. При этом службы ЖКХ уже начали обследовать жилые помещения, чтобы зафиксировать места повреждения и залития квартир. И в Мингорисполкоме сказали, когда жильцы дома смогут получить компенсации.
— После проведенных мероприятий, составления актов, будут отрабатываться вопросы компенсации, — прокомментировали в пресс-службе.
А еще мы писали, что жильцы горевшего дома на улице Ленина в центре Минска рассказали, как произошла трагедия: «Всю ночь не спала, переживала. До сих пор в шоке нахожусь».
Ранее уже сообщалось, что будет с домом на улице Ленина в центре Минска после большого пожара.