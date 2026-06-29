Энергетики отсудили более 282 млн рублей долгов у воронежского КБХА

В производстве суда остается второй спор между теми же участниками. В региональном арбитраже ООО «ЭСК “Энергостандарт”» также взыскало с КБХА порядка 101 млн руб. (возросшие с 94 млн руб. в ходе процесса) задолженности за электроэнергию, поставленную в апреле и мае 2025 года. Суд также предоставил время для вступления решения в силу, на что была подана жалоба, которую рассмотрят 17 августа.