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В Красноярске начался очередной этап ремонта путепровода на Авиаторов

Все работы планируют завершить до конца июля.

Источник: Комсомольская правда

29 июня в Красноярске начался очередной этап ремонта путепровода на улице Авиаторов. В городском Управлении дорог сообщили, что рабочие завершили ремонт крайних правых полос и взялись за центральную часть объекта.

Подрядчик оградил движение временными знаками, ремонт ведется поэтапно. Старый асфальт уже сняли, однако дожди замедляют процесс. Как только погодные условия улучшатся, начнется укладка новой гидроизоляции и обновление деформационных швов.

Все работы на мосту планируют завершить до конца июля.

Ранее мы писали, что в Енисейском районе прокуратура добилась расселения аварийного восьмиквартирного деревянного дома.