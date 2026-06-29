В Красноярске начался очередной этап ремонта путепровода на Авиаторов

29 июня в Красноярске начался очередной этап ремонта путепровода на улице Авиаторов. В городском Управлении дорог сообщили, что рабочие завершили ремонт крайних правых полос и взялись за центральную часть объекта.
Подрядчик оградил движение временными знаками, ремонт ведется поэтапно. Старый асфальт уже сняли, однако дожди замедляют процесс. Как только погодные условия улучшатся, начнется укладка новой гидроизоляции и обновление деформационных швов.
Все работы на мосту планируют завершить до конца июля.
Ранее мы писали, что в Енисейском районе прокуратура добилась расселения аварийного восьмиквартирного деревянного дома.