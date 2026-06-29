Нутрициолог Милаева рассказала о сроках хранения живого кваса

Срок хранения живого кваса раскрыла нутрициолог Елена Милаева в разговоре с NEWS.ru.
Идеальный состав напитка — вода, ржаная мука, дрожжи, сахар — без искусственных добавок, ароматизаторов и красителей. Квас, приготовленный по традиционной технологии, не может храниться дольше двух недель.
По словам эксперта, именно такой живой напиток приносит пользу: он содержит лакто- и бифидобактерии, улучшает работу кишечника и обмен веществ, богат витаминами группы В, С, Е, калием и магнием, хорошо утоляет жажду в жару.
Однако злоупотреблять квасом не стоит из-за большого количества сахара. Кроме того, в нём содержится небольшое количество этилового спирта, поэтому его не рекомендуется давать напиток детям младше семи лет.
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