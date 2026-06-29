В воронежских больницах остаются 17 пострадавших при ракетной атаке

По данным пресс-службы минздрава Воронежской области на понедельник, 29 июня, в медучреждениях региона продолжают лечение 17 совершеннолетних пациентов, пострадавших во время ракетного удара 22 июня. Из них двое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, остальные 15 — в профильных отделениях, их состояние оценивается как стабильное.