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Скончалась 104-летняя нижегородка Ефимия Репетилова

Она была последним ветераном Великой Отечественной войны из Ленинского района.

Источник: Нижегородская правда

В возрасте 104 лет скончалась участница Великой Отечественной войны Ефимия Репетилова из Нижнего Новгорода. Она была последним ветераном ВОВ из Ленинского района, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Ефимия Петровна родилась в Нижегородской области в 1921 году. В 20 лет ушла на фронт, служила медицинским работником в артеллерийских войсках и во время сражений выносила раненых бойцов с поля боя на своих плечах. Всю войну она находилась на передовой, а Победу встретила в Германии.

После войны женщина вернулась в Нижний Новгород и почти 40 лет проработала на одном из заводов.

Редакция сайта pravda-nn.ru направляет соболезнования родным и близким Ефимии Репетиловой.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что десять человек получили звание почетного ветерана Нижнего Новгорода.