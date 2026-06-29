Скончалась 104-летняя нижегородка Ефимия Репетилова

Ефимия Петровна родилась в Нижегородской области в 1921 году. В 20 лет ушла на фронт, служила медицинским работником в артеллерийских войсках и во время сражений выносила раненых бойцов с поля боя на своих плечах. Всю войну она находилась на передовой, а Победу встретила в Германии.