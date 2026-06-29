Скончалась 104-летняя нижегородка Ефимия Репетилова

В возрасте 104 лет скончалась участница Великой Отечественной войны Ефимия Репетилова из Нижнего Новгорода. Она была последним ветераном ВОВ из Ленинского района, сообщил мэр Юрий Шалабаев.
Ефимия Петровна родилась в Нижегородской области в 1921 году. В 20 лет ушла на фронт, служила медицинским работником в артеллерийских войсках и во время сражений выносила раненых бойцов с поля боя на своих плечах. Всю войну она находилась на передовой, а Победу встретила в Германии.
После войны женщина вернулась в Нижний Новгород и почти 40 лет проработала на одном из заводов.
Редакция сайта pravda-nn.ru направляет соболезнования родным и близким Ефимии Репетиловой.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что десять человек получили звание почетного ветерана Нижнего Новгорода.