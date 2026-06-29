На 105-м году жизни скончалась нижегородский фронтовик Ефимия Репетилова

На 105‑м году жизни не стало Ефимии Петровны Репетиловой — последней участницы Великой Отечественной войны, проживавшей в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Уход такого человека, как поделился мэр, невосполнимая потеря: вместе с ней уходит целая эпоха, олицетворением которой стали мужество, самоотверженность и беззаветная преданность Родине.
Ефимия Петровна появилась на свет в 1921 году в Нижегородской области. В 1941 году, едва достигнув 20 лет, она отправилась на фронт. Её военная служба была связана с медициной — она трудилась в артиллерийских войсках.
Несмотря на хрупкое телосложение, девушка проявляла поразительную стойкость: под огнём противника выносила раненых с поля боя. Боевой путь Ефимии Петровны прошёл по самым напряжённым участкам фронта — День Победы она встретила в Германии.
После войны Ефимия Петровна обосновалась в Нижнем Новгороде и посвятила почти четыре десятилетия работе на одном из городских заводов, продолжая вносить вклад в развитие страны уже в мирное время.
Ранее минута молчания прошла в Нижегородской области 22 июня, в День памяти и скорби.