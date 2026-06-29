НВ АЭС побила рекорд по числу наград на конкурсе пресс-служб предприятий

«Пресс-служба — это не просто структурное подразделение, это стратегический актив компании. Именно она формирует тот самый человеческий облик производства, создает его репутацию, укрепляет доверие. В эпоху высокой конкуренции за человеческий капитал во многом от мастерства коммуникаторов и медийщиков зависит, захотят ли молодые ребята связать свою судьбу с заводом, будут ли гордиться своей профессией и видеть в ней перспективу. Пресс-служба делает историю наших предприятий живой и понятной, наполняет ее лицами, знаниями, смыслами», — сказал президент Союза промышленников и предпринимателей Воронежской области Александр Андреев.