В Волгограде спасли беременную женщину, застрявшую на острове

ВОЛГОГРАД, 29 июн — РИА Новости. Двоих человек, в том числе беременную женщину, которые не могли выбраться с острова в Волгограде из-за непогоды, эвакуировали спасатели, сообщили в аварийно-спасательной службе Волгоградской области.
Там пояснили, что в понедельник несколько человек с правого берега Волги в Волгограде переправились на остров Спорный на легкой моторной лодке, но вернуться обратно не смогли, потому что начался сильный ветер и поднялись волны.
«Два человека, включая беременную женщину, были успешно эвакуированы. Медицинская помощь гражданам не потребовалась», — говорится в сообщении службы спасения в группе в социальной сети «ВКонтакте».