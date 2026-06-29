Сыграл ковшом в баскетбол: житель Полесского округа признан лучшим экскаваторщиком Магаданской области (видео)

«Сначала “змейка” — объехать препятствия, — рассказывает машинист. — Потом нужно было собрать баскетбольные мячи со стоек, один положить в бочку, другой — в ведро, третий — ковшом столкнуть в баскетбольное кольцо. Потом планки металлические: надо было одну на одну поставить и сверху ещё одну. И упражнение “бильярд”: на ковше штырь был приварен, надо по порядку выбить кубики на стойке».