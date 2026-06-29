Сыграл ковшом в баскетбол: житель Полесского округа признан лучшим экскаваторщиком Магаданской области (видео)

Житель посёлка Залесье Полесского округа Михаил Медведев, который с 2018 года трудится вахтами в Магаданской области, выиграл региональный этап конкурса профессионального мастерства среди машинистов экскаватора. Об этом «Клопс» рассказал сам победитель.
Чествование победителей состоялось в пятницу, 26 июня, в Магадане, а сам региональный конкурс прошёл 9 июня на базе горного техникума в посёлке Стекольный. Участники состязания преодолели теоретические испытания и череду практических задач.
По словам Михаила, на площадке нужно было не просто продемонстрировать точность и скорость управления машиной, но и выполнить упражнения на уровне почти цирковых трюков.
«Сначала “змейка” — объехать препятствия, — рассказывает машинист. — Потом нужно было собрать баскетбольные мячи со стоек, один положить в бочку, другой — в ведро, третий — ковшом столкнуть в баскетбольное кольцо. Потом планки металлические: надо было одну на одну поставить и сверху ещё одну. И упражнение “бильярд”: на ковше штырь был приварен, надо по порядку выбить кубики на стойке».
Наш земляк справился с заданием всего за 7 минут 45 секунд — это стало лучшим результат соревнований. По словам Михаила, с таким опытом, как у него, испытание слишком сложным не показалось. За рулём экскаватора он провёл уже 13 лет.
«В своё время и в баскетбол играл, когда в школе учился. Но сейчас, наверное, чаще на экскаваторе получается», — смеётся он.
Первое профильное образование — машиниста железнодорожно-строительных машин — получил в Калининграде, куда его семья переехала ещё в 1991 году из Казахстана.
Теперь Михаил отправится на федеральный этап в Чебоксары. Всероссийский конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Машинист экскаватора» пройдёт в первой половине сентября.