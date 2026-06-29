В Красноярском крае экс-главу оштрафовали за непостроенный тротуар

В Ирбейском районе бывшего главу оштрафовали за срыв проекта местных инициатив. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
Жители села Ирбейского поддержали проект «Безопасный путь». Он предусматривал строительство пешеходной зоны. На работы выделили почти 2,7 млн рублей, большая часть средств поступила из краевого бюджета. Муниципальный контракт заключили, но затем расторгли из-за бездействия исполнителя. После этого нового подрядчика не нашли, работы не начались, а выделенные деньги вернули в бюджет.
Прокуратура проверила исполнение условий предоставления межбюджетного трансферта и установила, что обязательства муниципалитета выполнены не были. В результате жители не получили обещанный объект благоустройства, а почти 2,7 млн рублей остались неосвоенными.
Прокуратура возбудила в отношении главы района административное дело о нарушении порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов. Суд поддержал позицию прокуратуры и назначил бывшему главе штраф 10 тыс. рублей.