В Красноярском крае экс-главу оштрафовали за непостроенный тротуар

Жители села Ирбейского поддержали проект «Безопасный путь». Он предусматривал строительство пешеходной зоны. На работы выделили почти 2,7 млн рублей, большая часть средств поступила из краевого бюджета. Муниципальный контракт заключили, но затем расторгли из-за бездействия исполнителя. После этого нового подрядчика не нашли, работы не начались, а выделенные деньги вернули в бюджет.