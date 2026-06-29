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Forbes: в космосе разворачивается гонка вооружений нового типа

Космос превратился в новый важнейший рубеж современной войны. Страны все активнее борются за контроль над космосом, осознавая, что сбои в работе GPS и спутников связи могут нанести ущерб наземным военным операциям, пишет американский журнал Forbes.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Пока страны активно развивают свои беспилотные технологии и средства противодействия им для защиты наземных сил, ведущие мировые державы смещают фокус на космос. Они стремятся обезопасить свои активы и получить стратегическое преимущество над потенциальными противниками, говорится в статье.

Forbes утверждает, что с 2023 года резко участились случаи спуфинга GPS, направленные против европейских членов НАТО.

А сейчас в арену активных электронных боевых действий превратился Ормузский пролив.

Масштабное вмешательство в работу GPS в этом регионе настолько велико, что коммерческие суда теряют навигацию и испытывают серьезные трудности с маневрированием. По данным Forbes, страны, вовлеченные в конфликт с Ираном, создали «электронный туман» для отражения атак дронов, что значительно осложняет движение коммерческого флота.

Спуфинг — это метод выведения из строя дронов или других военных объектов без прямого физического воздействия. Он достигается путем нарушения связи или передачи ложных данных. Атакующие перехватывают спутниковые сигналы, идущие из космоса к наземным приемникам, заставляя их активно искать потерянную связь и в итоге принимать ложную информацию.

Спуфинг часто осуществляется с помощью наземных средств, что с 2023 года неоднократно было отмечено на Украине, пишет Forbes.

Еще один способ радиоэлектронной борьбы известен как миконинг. Атакующие обманывают GPS-системы, транслируя им ложные данные о местоположении и времени. Это создает «распространенные иллюзии»: системы видят реальную информацию в неправильное время и в неправильном месте. На море это представляет серьезную угрозу для торговых судов, отмечает издание.

Ведущие мировые державы активно разрабатывают передовое противоспутниковое оружие и укрепляют свою космическую инфраструктуру.

Согласно апрельскому отчету Secure World Foundation, поводов для создания и потенциального использования наступательного космического оружия сейчас значительно больше, пишет Forbes.

В докладе, например, упоминается, что Северная Корея недавно приняла новые правила, касающиеся военного использования космоса. А Россия и Китай инвестируют в противокосмические технологии и активно тестируют различные противоспутниковые системы, которые могут быть использованы против США и НАТО. Правительство Германии также отметило, что Россия и Китай оказывают поддержку КНДР и Ирану в развитии их военных космических программ, говорится в статье.

Исход будущих конфликтов будет зависеть от точного восприятия реальности в условиях отказа GPS и растущих электронных иллюзий, приходит к выводу Forbes.

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