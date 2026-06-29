Forbes: в космосе разворачивается гонка вооружений нового типа

В докладе, например, упоминается, что Северная Корея недавно приняла новые правила, касающиеся военного использования космоса. А Россия и Китай инвестируют в противокосмические технологии и активно тестируют различные противоспутниковые системы, которые могут быть использованы против США и НАТО. Правительство Германии также отметило, что Россия и Китай оказывают поддержку КНДР и Ирану в развитии их военных космических программ, говорится в статье.