Forbes: в космосе разворачивается гонка вооружений нового типа

Пока страны активно развивают свои беспилотные технологии и средства противодействия им для защиты наземных сил, ведущие мировые державы смещают фокус на космос. Они стремятся обезопасить свои активы и получить стратегическое преимущество над потенциальными противниками, говорится в статье.
Forbes утверждает, что с 2023 года резко участились случаи спуфинга GPS, направленные против европейских членов НАТО.
Масштабное вмешательство в работу GPS в этом регионе настолько велико, что коммерческие суда теряют навигацию и испытывают серьезные трудности с маневрированием. По данным Forbes, страны, вовлеченные в конфликт с Ираном, создали «электронный туман» для отражения атак дронов, что значительно осложняет движение коммерческого флота.
Спуфинг — это метод выведения из строя дронов или других военных объектов без прямого физического воздействия. Он достигается путем нарушения связи или передачи ложных данных. Атакующие перехватывают спутниковые сигналы, идущие из космоса к наземным приемникам, заставляя их активно искать потерянную связь и в итоге принимать ложную информацию.
Еще один способ радиоэлектронной борьбы известен как миконинг. Атакующие обманывают GPS-системы, транслируя им ложные данные о местоположении и времени. Это создает «распространенные иллюзии»: системы видят реальную информацию в неправильное время и в неправильном месте. На море это представляет серьезную угрозу для торговых судов, отмечает издание.
Согласно апрельскому отчету Secure World Foundation, поводов для создания и потенциального использования наступательного космического оружия сейчас значительно больше, пишет Forbes.
В докладе, например, упоминается, что Северная Корея недавно приняла новые правила, касающиеся военного использования космоса. А Россия и Китай инвестируют в противокосмические технологии и активно тестируют различные противоспутниковые системы, которые могут быть использованы против США и НАТО. Правительство Германии также отметило, что Россия и Китай оказывают поддержку КНДР и Ирану в развитии их военных космических программ, говорится в статье.
Исход будущих конфликтов будет зависеть от точного восприятия реальности в условиях отказа GPS и растущих электронных иллюзий, приходит к выводу Forbes.