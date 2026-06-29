Гимнастка из Воронежа Мельникова не выступит на чемпионате России в 2026 году

Ангелина Мельникова родилась 18 июля в Воронеже. Она является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье. На Играх в Токио в 2021 году она завоевала золото в командном первенстве, а также бронзу в личном многоборье и на разновысоких брусьях. После этого российские гимнасты были отстранены от международных стартов, а нейтральный статус Ангелина Мельникова получила только в марте 2025 года. В том же году на чемпионате мира в Джакарте она одержала победу в личном многоборье и опорном прыжке, а также получила серебро в упражнениях на брусьях. В феврале 2026 года спортсменка выступала за итальянский клуб ASD Libertas Ginnastica Vercelli в чемпионате Италии, где помогла команде завоевать золото. В апреле на Кубке России она взяла бронзу в многоборье и серебро в вольных упражнениях. В ближайших планах гимнастки — участие в отборочном турнире к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.