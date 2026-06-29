В Новокузнецке прошла выставка «Уголь России и Майнинг»

«Участие в составе коллективного стенда удобно: все продумано, никаких лишних забот. Работаем с клиентами — и это главное. Нам кажется, коллективный стенд вызывает больше доверия у потенциальных клиентов. А обмен опытом с другими участниками стенда является дополнительным плюсом. Благодарим центр поддержки экспорта за проделанную работу», — сказал генеральный директор компании «КЭМП», принявшей участие в выставке, Андрей Эйрих.