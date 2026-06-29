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В Новокузнецке прошла выставка «Уголь России и Майнинг»

Участниками мероприятия стали 535 отечественных и зарубежных предприятий.

Выставка «Уголь России и Майнинг» прошла в Новокузнецке, сообщили в Министерстве экономического развития Кузбасса. Участие в этом мероприятии приняли в том числе компании, ориентированные на внешнюю торговлю, что отвечает целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Всего выставка собрала 535 предприятий из России, Белоруссии, Китая, Казахстана, Турции, Индии и Австралии. Участники мероприятия презентовали оборудование для геологоразведки, взрывных работ, системы вентиляции, водоотлива, промышленные насосы, реагенты и многое другое.

Для кузбасских компаний на выставке подготовили коллективный стенд. Презентовать на нем свою продукцию можно было, обратившись в областной центр поддержки экспорта.

«Участие в составе коллективного стенда удобно: все продумано, никаких лишних забот. Работаем с клиентами — и это главное. Нам кажется, коллективный стенд вызывает больше доверия у потенциальных клиентов. А обмен опытом с другими участниками стенда является дополнительным плюсом. Благодарим центр поддержки экспорта за проделанную работу», — сказал генеральный директор компании «КЭМП», принявшей участие в выставке, Андрей Эйрих.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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