Волгоградские студенты вступили в войска БпС после тренировки на полигоне

— На самом деле это мероприятие — далеко не единственное в нашей программе. Каждый день мы рассказываем студентам об истории земли, на которой они живут, о героях Сталинграда, а также о характере и особенностях современных боевых действий, — комментирует директор Волжского политехнического колледжа Сергей Саяпин. — Наши парни действительно подписывают контракты сроком на один год, и сегодня их становится все больше. Те, кто подписал документы еще в январе, сейчас уже выполняют боевые задачи. Им, к слову, предлагают не только социальные гарантии, но и хорошие условия по продолжению учебы — выход на индивидуальный план или оформление академического отпуска. Ребятам, которые еще не служили в армии, этот год засчитывают за время службы.