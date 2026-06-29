Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Практики социальной ответственности. Названы лучшие ESG-инициативы России

Состоялось награждение лауреатов ежегодной программы «Лучшие ESG проекты России».

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Лучшие практики устойчивого развития российских компаний были названы на церемонии награждения лауреатов ежегодной программы «Лучшие ESG проекты России», которая состоялась в Москве, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Программа «Лучшие ESG проекты России» — ежегодное событие, демонстрирующее лучшие практики в области экологического, социального и корпоративного управления. По мнению экспертного жюри, опыт лучших ESGпроектов показывает, что устойчивость, социальная ответственность и эффективное корпоративное управление трансформируются в измеримые результаты для бизнеса и общества.

В числе лауреатов этого года — Банк России, Совкомбанк, АстраЗенека, корпоративный фонд Siberian Wellness «Мир вокруг тебя», Дирекция железнодорожных вокзалов, СБЕР, ГК Natura Siberica.

«Мы объединяем экологические цели и заботу о людях в единой стратегии бизнеса. Это позволяет системно отвечать на вызовы — от декарбонизации до устойчивости команд — и формировать ценность, выходящую за рамки финансовых показателей», — отметила руководитель направления охраны труда, здоровья и устойчивого развития компании АстраЗенека Ирина Ашрапова.

Мероприятие прошло в рамках форума «Три кита национальной повестки», объединившего представителей крупнейших компаний, государственных институтов и экспертного сообщества для обсуждения социальных инвестиций, технологического развития и экологической ответственности.