Практики социальной ответственности. Названы лучшие ESG-инициативы России

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Лучшие практики устойчивого развития российских компаний были названы на церемонии награждения лауреатов ежегодной программы «Лучшие ESG проекты России», которая состоялась в Москве, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
Программа «Лучшие ESG проекты России» — ежегодное событие, демонстрирующее лучшие практики в области экологического, социального и корпоративного управления. По мнению экспертного жюри, опыт лучших ESGпроектов показывает, что устойчивость, социальная ответственность и эффективное корпоративное управление трансформируются в измеримые результаты для бизнеса и общества.
В числе лауреатов этого года — Банк России, Совкомбанк, АстраЗенека, корпоративный фонд Siberian Wellness «Мир вокруг тебя», Дирекция железнодорожных вокзалов, СБЕР, ГК Natura Siberica.
«Мы объединяем экологические цели и заботу о людях в единой стратегии бизнеса. Это позволяет системно отвечать на вызовы — от декарбонизации до устойчивости команд — и формировать ценность, выходящую за рамки финансовых показателей», — отметила руководитель направления охраны труда, здоровья и устойчивого развития компании АстраЗенека Ирина Ашрапова.
Мероприятие прошло в рамках форума «Три кита национальной повестки», объединившего представителей крупнейших компаний, государственных институтов и экспертного сообщества для обсуждения социальных инвестиций, технологического развития и экологической ответственности.