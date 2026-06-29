Практики социальной ответственности. Названы лучшие ESG-инициативы России

«Мы объединяем экологические цели и заботу о людях в единой стратегии бизнеса. Это позволяет системно отвечать на вызовы — от декарбонизации до устойчивости команд — и формировать ценность, выходящую за рамки финансовых показателей», — отметила руководитель направления охраны труда, здоровья и устойчивого развития компании АстраЗенека Ирина Ашрапова.