Что изменится в России с 1 июля 2026 года: новые виды страхования жизни, а также изменения в работе МФО

Теперь организациям запрещается автоматически проставлять отметки о согласии клиента на подключение дополнительных сервисов. Кроме того, перед подписанием договора заемщику должны подробно разъяснить стоимость каждой услуги, порядок ее предоставления, а также возможность отказаться от нее без изменения условий основного займа.