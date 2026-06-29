Что изменится в России с 1 июля 2026 года: новые виды страхования жизни, а также изменения в работе МФО

Разбираем главные изменения июля 2026 года и объясняем, как они могут отразиться на жизни россиян.
Новые виды страхования жизни
С 1 июля 2026 года российские страховщики смогут предлагать клиентам два новых финансовых продукта — полисы страхования жизни с объявляемой доходностью и с расчетной доходностью. Они заменят инвестиционное страхование жизни, которое постепенно уходит с рынка.
Главное отличие новых программ заключается в более понятном механизме формирования дохода. В первом случае страховая компания заранее определяет размер потенциальной доходности и информирует об этом клиента. Во втором прибыль рассчитывается по заранее установленной формуле и зависит от стоимости определенных активов или финансовых индикаторов.
Закон также предусматривает дополнительные требования для отдельных категорий инвесторов, приобретающих подобные продукты.
В кредитных историях появится больше информации
С июля изменится порядок формирования кредитных историй. Теперь бюро кредитных историй будут хранить сведения не только о действующем владельце задолженности, но и обо всех предыдущих кредиторах, которым последовательно переходило право требования.
До настоящего времени при продаже долга новому кредитору информация о прежних владельцах могла утрачиваться, особенно если организации сотрудничали с разными бюро кредитных историй. Из-за этого восстановить полную историю передачи обязательств было затруднительно.
После вступления новых правил в силу кредитная история станет более полной и прозрачной. Банки, микрофинансовые организации и сами заемщики смогут видеть всю цепочку перехода прав требования по конкретному кредиту.
Новые требования к работе микрофинансовых организаций
С 1 июля для микрофинансовых компаний начинает действовать обновленный базовый стандарт защиты прав клиентов. Документ вводит дополнительные требования к оформлению договоров займа и продаже сопутствующих услуг.
Теперь организациям запрещается автоматически проставлять отметки о согласии клиента на подключение дополнительных сервисов. Кроме того, перед подписанием договора заемщику должны подробно разъяснить стоимость каждой услуги, порядок ее предоставления, а также возможность отказаться от нее без изменения условий основного займа.
Законодательно планируют ограничить использование двусмысленных формулировок и сложных юридических конструкций, которые могут скрывать реальный смысл документа или вводить клиента в заблуждение относительно приобретаемых услуг.
Предполагается, что новые требования повысят прозрачность работы микрофинансовых организаций и помогут сократить число жалоб со стороны заемщиков.
Изменения в пенсионном и социальном страховании
С июля вступают в силу поправки, касающиеся обязательного пенсионного и социального страхования.
Повышение пенсий для отдельных категорий россиян
Дополнительную прибавку к страховой пенсии получат россияне, которым в июле исполнится 80 лет. Для них фиксированная выплата будет автоматически увеличена в два раза и составит 19 169,38 рубля. Обращаться в Социальный фонд России не потребуется — перерасчет произведут без заявления.
Аналогичный порядок распространяется и на граждан, которым в течение июля впервые установят I группу инвалидности. После получения соответствующих сведений Социальный фонд самостоятельно увеличит размер фиксированной выплаты.
Пенсионерам Крайнего Севера упростят получение выплат
Изменения коснутся и пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера. Для части получателей выплат отменяется обязанность ежегодно подтверждать свое место жительства, если пенсия доставляется через отделения «Почты России» либо выплачивается гражданам, проживающим в стационарных учреждениях социального обслуживания, медицинских или образовательных организациях.
При этом Социальный фонд сохранит возможность проводить дополнительную проверку сведений, если возникнут сомнения в фактическом проживании пенсионера на территории Крайнего Севера.
Социальный фонд сократит количество бумажных запросов
С 1 июля Социальный фонд России начнет активнее использовать сведения, уже имеющиеся в государственных информационных системах. При назначении пенсий, пособий и других выплат данные о страховом стаже и периодах временной нетрудоспособности будут автоматически браться из индивидуального лицевого счета гражданина.
Дополнительные запросы работодателям или самим получателям выплат направят только в том случае, если необходимых сведений не окажется в базе.
Новые правила проведения торгов государственным имуществом
С начала июля заработает единый порядок организации торгов, связанных с продажей или предоставлением государственного и муниципального имущества, а также отдельных имущественных прав.
Основным способом определения победителя станет электронный аукцион. Использование конкурса или иных процедур сохранится только в случаях, когда это прямо предусмотрено федеральным законодательством. Извещения о проведении аукционов и конкурсов организаторы будут обязаны размещать в государственной информационной системе «Торги» заранее:
- не менее чем за 10 рабочих дней до окончания приема заявок для аукционов;
- и не менее чем за 25 рабочих дней — для конкурсов, если специальные нормы не устанавливают другие сроки.
Для участия участникам потребуется предоставить обеспечение заявки, однако операторы электронных площадок не смогут взимать дополнительную плату за регистрацию или подачу документов.
Новые нормы также подробно регулируют действия организатора, если победитель уклонится от подписания договора. В таком случае право заключить соглашение может быть предложено участнику, занявшему следующее место по итогам торгов.
Памятка: что изменится с 1 июля 2026 года
Ниже — основные изменения июля.
|Страхование жизни
|Вместо инвестиционного страхования жизни начнут действовать два новых продукта — полисы с объявляемой и расчетной доходностью, предусматривающие более прозрачные правила формирования потенциального дохода
|Кредитные истории
|В кредитных историях будет отображаться информация обо всех предыдущих кредиторах, что позволит сохранить полную историю передачи права требования по займу и сделает сведения более прозрачными
|Микрофинансовые организации
|Для МФО вводятся новые требования по защите заемщиков: запрещается автоматически подключать дополнительные услуги, а условия договоров должны быть изложены простым и понятным языком
|Пенсионное обеспечение
|Пенсионеры, которым исполнится 80 лет, а также граждане, впервые признанные инвалидами I группы, автоматически получат увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии без подачи заявления
|Пенсионеры Крайнего Севера
|Отдельным категориям северян больше не потребуется ежегодно подтверждать место проживания для сохранения повышенной фиксированной выплаты к пенсии
|Социальный фонд России
|При оформлении пенсий и пособий СФР начнет самостоятельно получать сведения о стаже и периодах нетрудоспособности из государственных информационных систем, что сократит количество бумажных запросов
|Государственные и муниципальные торги
|Начнет действовать единый порядок проведения электронных торгов: изменятся правила публикации извещений, подачи заявок, определения победителей и заключения договоров по итогам аукционов и конкурсов