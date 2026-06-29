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Экс-главу района оштрафовали за срыв проекта на 2,7 млн в Красноярском крае

Суд оштрафовал чиновника на 10 тысяч рублей.

Бывшего главу Ирбейского района оштрафовали за срыв проекта «Безопасный путь» на 2,7 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Жители села Ирбейское поддержали программу по строительству пешеходной зоны «Безопасный путь» в рамках краевой программы поддержки местных инициатив. На реализацию выделили почти 2,7 миллиона рублей, большую часть которых направили из регионального бюджета.

Однако работы так и не начались. Муниципальный контракт заключили, затем расторгли из-за бездействия подрядчика. Нового исполнителя не нашли, деньги вернули в бюджет, а тротуар так и не построили.

Прокуратура установила, что обязательства по освоению средств не выполнены, а жители остались без обещанного объекта.

В отношении главы района возбудили административное дело о нарушении условий предоставления межбюджетных трансфертов. Суд оштрафовал чиновника на 10 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что 3,5 миллиона рублей задолжал сотрудникам племзавод в Красноярском крае.