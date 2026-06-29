С первомайского предприятия взыскали 1,5 млн рублей за ущерб реке Умочь

Надзорное ведомство проводило проверки на предприятии в феврале и июле 2025 года. В результате было выявлено превышение нормативов допустимых сбросов по железу, марганцу, меди и другим загрязняющим веществам. Кроме того, МП «Радуга» оказало негативное воздействие на реку Умочь.