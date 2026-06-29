С первомайского предприятия взыскали 1,5 млн рублей за ущерб реке Умочь

В Первомайске предприятие «Радуга» нанесло ущерб реке Умочь на сумму более 1,5 млн рублей. Деньги взыскали через суд, сообщают в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
МП «Радуга» эксплуатирует очистные сооружения, реконструированные в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги». Предприятие неоднократно штрафовали за экологические нарушения и неисполнение предписаний об их устранении.
Надзорное ведомство проводило проверки на предприятии в феврале и июле 2025 года. В результате было выявлено превышение нормативов допустимых сбросов по железу, марганцу, меди и другим загрязняющим веществам. Кроме того, МП «Радуга» оказало негативное воздействие на реку Умочь.
Специалисты Росприроднадзора рассчитали вред, нанесенный реке — он превысил 1,5 млн рублей. Предприятие отказалось добровольно возместить ущерб, однако суд взыскал с нарушителей полную сумму.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что с богородских коммунальщиков взыскали 400 тысяч рублей за разлив канализации.