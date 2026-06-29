В Гусь-Хрустальном прошла выставка-ярмарка ремесленников

Выставка-ярмарка местных ремесленников, организованная центром «Мой бизнес» Владимирской области в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», прошла 20 июня в Гусь-Хрустальном. Мероприятие было приурочено ко дню рождения города и собрало широкий круг мастеров, представивших свои лучшие работы, сообщили в «Бизнес-инкубаторе» региона.
Гости ярмарки смогли ознакомиться с разнообразием ремесленных направлений: от знаменитых стеклянных изделий и гастрономических новинок и до авторских игрушек и живописных полотен. Для посетителей организовали интерактивную программу с мастер-классами, а также провели шахматные турниры.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.