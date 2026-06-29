В Гусь-Хрустальном прошла выставка-ярмарка ремесленников

Гости ярмарки смогли ознакомиться с разнообразием ремесленных направлений: от знаменитых стеклянных изделий и гастрономических новинок и до авторских игрушек и живописных полотен. Для посетителей организовали интерактивную программу с мастер-классами, а также провели шахматные турниры.