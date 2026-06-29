В поселке Белоярском Свердловской области открыли обновленный медкорпус

«От старого здания не осталось ничего, кроме стен, все остальное новое. Здесь прекрасный коллектив, который очень творчески подошел к оформлению пространства. Особенно это важно в педиатрическом отделении, где атмосфера создает позитивное настроение, и я надеюсь, что маленьким пациентам здесь будет комфортно. Важно, что в здании на первом этаже есть хорошее инфекционное отделение с мельцеровскими боксами, куда можно попасть через отдельный вход с улицы, поэтому условия пребывания в корпусе безопасны для детей и взрослых», — отметила министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.