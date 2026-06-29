В поселке Белоярском Свердловской области открыли обновленный медкорпус

Медицинский корпус центральной районной больницы открылся в поселке Белоярском в Свердловской области после капитального ремонта, сообщили в департаменте информационной политики региона. Модернизация лечебных учреждений отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В обновленном медкорпусе расположены инфекционное и педиатрическое отделения, консультативно-диагностический кабинет, лаборатория Белоярской центральной районной больницы. Также при нем действует станция скорой помощи.
Во время капитального ремонта специалисты провели перепланировку, заменили инженерные сети и кровлю, создали яркий фасад и комфортные интерьеры. В медкорпусе также наладили систему сигнализации и установили аварийный генератор. Кроме того, там создали доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Все подразделения оснащены необходимым оборудованием и эргономичной мебелью. В лаборатории и педиатрическом отделении выполнили художественную роспись стен, а лестничные пролеты оформили в хронографическом стиле.
«От старого здания не осталось ничего, кроме стен, все остальное новое. Здесь прекрасный коллектив, который очень творчески подошел к оформлению пространства. Особенно это важно в педиатрическом отделении, где атмосфера создает позитивное настроение, и я надеюсь, что маленьким пациентам здесь будет комфортно. Важно, что в здании на первом этаже есть хорошее инфекционное отделение с мельцеровскими боксами, куда можно попасть через отдельный вход с улицы, поэтому условия пребывания в корпусе безопасны для детей и взрослых», — отметила министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.