Власти Казани объяснили вырубку деревьев в сквере Тебриз

Сквер, по словам Куляжева, стал неожиданной «загадкой со звёздочкой». Проект благоустройства готовился несколько лет, и за это время потребности жителей изменились. Если раньше они просили детскую площадку, то после появления таких площадок в соседних дворах эта потребность отпала. В итоге проект трижды пересматривали с учётом пожеланий горожан.