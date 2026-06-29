Власти Казани объяснили вырубку деревьев в сквере Тебриз

В сквере «Тебриз» в Московском районе Казани ведётся удаление зелёных насаждений в рамках благоустройства. Как сообщил на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев, работы касаются только аварийных и больных деревьев, состояние которых предварительно оценивают специалисты.
Сквер, по словам Куляжева, стал неожиданной «загадкой со звёздочкой». Проект благоустройства готовился несколько лет, и за это время потребности жителей изменились. Если раньше они просили детскую площадку, то после появления таких площадок в соседних дворах эта потребность отпала. В итоге проект трижды пересматривали с учётом пожеланий горожан.
Мэр Казани Ильсур Метшин подчеркнул, что при благоустройстве удаляют только те деревья, которые представляют опасность. Он добавил, что жители всегда болезненно реагируют на вырубку, но принцип остаётся неизменным: мнение большинства учитывается безоговорочно, а безопасность — в приоритете.
Первая очередь благоустройства сквера «Тебриз» обойдётся в 52 миллиона рублей. Проект входит в программу благоустройства общественных пространств 2026 года общим бюджетом 2,5 миллиарда рублей. Средства выделят за счёт проекта «Формирование комфортной городской среды», всероссийского конкурса и республиканского бюджета.