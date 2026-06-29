Под Пермью музей «Хохловка» открыл для посещений новую избу

Более подробно о доме рассказали музейщики. Слева от входа располагалась печь, рядом — вход в подпол. Над входном располагались полати. На них спали или хранили домашнюю утварь. Вдоль боковой и передней стен находились длинные лавки. Их также использовали как спальные места. Перед печью находилось место для кухни. Посуда и утварь хранились на лавках и полках.