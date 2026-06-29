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График работы транспорта изменится 2 и 3 июля в Минске

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Режим работы пассажирского транспорта изменится в Минске 2 и 3 июля, сообщили в пресс-службе ГП «Минсктранс».

Источник: Sputnik.by

Пассажирам порекомендовали учитывать корректировки при планировании поездок и заранее выбирать подходящие маршруты.

«02.07.2026 работа городского пассажирского транспорта будет организована по графику пятницы, 03.07.2026 — по графику воскресенья», — говорится в сообщении.

Таким же образом изменится работа пригородных маршрутов, добавили в пресс-службе.

Также отмечается, что в связи с праздничными мероприятиями в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» 3 июля организуют временный пригородный автобусный маршрут № 948Э «Минск — Линия Сталина».

Он будет работать для доставки посетителей к месту проведения торжеств, сообщили в ГП «Столичный транспорт и связь». Автобусы будут отправляться от диспетчерской станции «Кунцевщина» с промежуточными остановками у станции метро «Каменная Горка», железнодорожной станции Ждановичи и школы № 1 в Заславле.

Ранее сообщалось, что график работы больниц и поликлиник изменится в стране 3 июля.

Со 2 по 5 июля в белорусской столице пройдет более ста мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь.

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