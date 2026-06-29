График работы транспорта изменится 2 и 3 июля в Минске

Он будет работать для доставки посетителей к месту проведения торжеств, сообщили в ГП «Столичный транспорт и связь». Автобусы будут отправляться от диспетчерской станции «Кунцевщина» с промежуточными остановками у станции метро «Каменная Горка», железнодорожной станции Ждановичи и школы № 1 в Заславле.