График работы транспорта изменится 2 и 3 июля в Минске

Пассажирам порекомендовали учитывать корректировки при планировании поездок и заранее выбирать подходящие маршруты.
«02.07.2026 работа городского пассажирского транспорта будет организована по графику пятницы, 03.07.2026 — по графику воскресенья», — говорится в сообщении.
Таким же образом изменится работа пригородных маршрутов, добавили в пресс-службе.
Также отмечается, что в связи с праздничными мероприятиями в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» 3 июля организуют временный пригородный автобусный маршрут № 948Э «Минск — Линия Сталина».
Он будет работать для доставки посетителей к месту проведения торжеств, сообщили в ГП «Столичный транспорт и связь». Автобусы будут отправляться от диспетчерской станции «Кунцевщина» с промежуточными остановками у станции метро «Каменная Горка», железнодорожной станции Ждановичи и школы № 1 в Заславле.
Ранее сообщалось, что график работы больниц и поликлиник изменится в стране 3 июля.
Со 2 по 5 июля в белорусской столице пройдет более ста мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь.