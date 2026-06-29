В ЦЕРНе заявили о завершении научной работы большого адронного коллайдера

«Большой адронный коллайдер превзошел все ожидания. На протяжении двух десятилетий он радикально менял наши представления о том, как устроена Вселенная, и стал вдохновением для многих поколений ученых, инженеров и любителей науки по всему миру. Сегодня мы прощаемся с БАК и готовимся к встрече с его наследником — HL-LHC, который станет мостиком в будущее для нашего ускорителя», — заявил директор ЦЕРН по ускорителям и технологиям Оливье Брюнинг, чьи слова приводит пресс-служба организации.