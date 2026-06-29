Бывший топ-менеджер «Амкара» занялся переработкой мяса

Исполнительный директор ФК «Амкар» Евгений Мелешин покинул свою должность. В апреле 2025 года. Отставка топ-менеджера случилось после того, как в феврале 2025 года свой пост покинул президент «Амкара» Валерий Чупраков, которого сменил бывший замначальника ФСБ Дмитрий Мартынов. По данным собеседников «Ъ-Прикамье», по инициативе нового руководителя в клубе прошел аудит. В итоге проверяющие посчитали, что господин Мелешин, у которого было право финансовой подписи, якобы необоснованно тратил значительные средства на ряд проектов. Господин Мелешин занимал должность исполнительного директора ФК «Амкар» с апреля 2021 года. После ухода с должности официальным бизнесом директор «Амкара» не занимался.