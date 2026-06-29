На Дону обсуждают создание кластера разработчиков видеоигр

В программе участвовали 100 жителей Ростовской области. Они изучали механизмы поддержки инновационных и креативных стартапов, а также создавали собственные проекты. По завершении интенсива с молодежный министр экономического развития Кирилл Костромин стал наставником для одного из участников, который с января 2026 года работает над созданием собственной компьютерной игры.