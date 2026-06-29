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Синоптики рассказали, какой будет погода в Калининградской области в начале июля

В регион придёт прохладный атлантический воздух.

Источник: Клопс.ru

В начале июля в регионе будет прохладно, сильного потепления синоптики не ждут. Об этом телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишет в воскресенье, 29 июня.

По расчётам специалистов, после среды и примерно до 7−8 июля дневная температура в Калининграде будет держаться около +19…+21. Ночью ожидается около +12…+15. Первая неделя месяца может оказаться на 1−2 градуса холоднее климатической нормы.

Такую погоду связывают с влиянием циклонической системы над Северной Европой. Она будет затягивать в регион прохладный атлантический воздух, тогда как зона экстремальной жары останется западнее.

Количество осадков в начале июля будет близким к норме. Во второй декаде месяца ситуация может измениться: по некоторым расчётам, жара снова начнёт смещаться в сторону севера.

Специалисты объяснили, почему на соседних курортах калининградского взморья вода прогревается по-разному.

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