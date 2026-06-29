Эколог объяснил причины зуда при столкновении с морскими блохами на Азовском море

На Азовском побережье туристы жалуются на «морских блох». По их словам, после укусов у детей появляются красные пятна и нестерпимый зуд. Однако эколог, член экосовета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко в беседе с «КП — Кубань» пояснил: эти рачки обитают во всех водоемах, и кожные реакции после купания в море могут вызывать не только они.