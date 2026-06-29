В Новосибирской области около 1300 человек открыли бизнес по соцконтракту

Почти 1300 жителей Новосибирской области с начала года использовали социальный контракт как инструмент поддержки, позволяющий реализовать предпринимательские инициативы и выйти из трудной жизненной ситуации, сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области. Мера поддержки предоставляется в ходе реализации национального проекта «Семья».
Среди успешных примеров — Елена Егина из города Искитима, получившая 350 тысяч рублей на открытие производства мебели из ротанга, а также гамаков. На выделенные средства она приобрела швейную машинку, трубогибочный станок, компрессор и материалы. Другой предприниматель Денис Егоров оборудовал столярную мастерскую современными станками и стал создавать уникальные изделия из дерева, реализуя их через маркетплейсы.
«За первые пять месяцев текущего года почти 1300 жителей региона уже смогли воспользоваться этой мерой поддержки и открыть свой бизнес. Соцконтракт — это реальный шанс для семей и граждан начать собственное дело и обеспечить стабильный доход. В 2026 году на эти цели предусмотрено 1,2 млрд рублей», — отметила начальник управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Светлана Доропеева.
Отметим, что социальный контракт предоставляет финансовую помощь на открытие бизнеса, развитие личного подсобного хозяйства, поиск работы и выход из трудной жизненной ситуации. Подать заявление можно на портале «Госуслуги», в МФЦ или центре социальной поддержки населения по месту жительства.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.