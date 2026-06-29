В Новосибирской области около 1300 человек открыли бизнес по соцконтракту

Среди успешных примеров — Елена Егина из города Искитима, получившая 350 тысяч рублей на открытие производства мебели из ротанга, а также гамаков. На выделенные средства она приобрела швейную машинку, трубогибочный станок, компрессор и материалы. Другой предприниматель Денис Егоров оборудовал столярную мастерскую современными станками и стал создавать уникальные изделия из дерева, реализуя их через маркетплейсы.