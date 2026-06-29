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Жители Ростовской области увидят покрытие Плеяд и сближение с Луны с Венерой

Заведующий обсерваторией назвал астрономические явления, которые ожидаются в июле 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В июле 2026 года жители Ростовской области смогут наблюдать покрытие Плеяд, сближение с Венерой и метеорный поток. Об этом сообщил заведующий обсерваторией ростовского парка имени Максима Горького Николай Демин, передает «Городской репортер».

6 июля Земля достигнет максимального удаления от Солнца на 152 млн км.

11 июля Луна перекроет звездное скопление Плеяды. Подобные астрономические события происходят ежемесячно, но не всегда видны в России. Предыдущую серию видели в период с 2005 по 2010 год, следующая ожидается с 2042 по 2046 год.

17 июля Луна сблизится с Венерой, и это явление можно увидеть без телескопа.

В конце месяца — в предрассветные часы с 30 по 31 июля — ожидается метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Пик активности возможен в полнолуние, но свет Луны может помешать наблюдениям.

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