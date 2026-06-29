Жители Ростова заметят максимальное удаление Земли от Солнца

6 июля Земля максимально удалится от Солнца. Об этом нашей редакции рассказывает заведующий обсерваторией ростовского парка Горького Николай Дёмин. В этот день наша планета пройдет афелий и окажется в самой дальней точке орбиты. Расстояние до светила составит 152 млнкилометров. Для сравнения, в первых числах января Земля проходит перигелий, сокращая дистанцию до 147 млн километров. Разница в пять млн километров слегка меняет видимый размер солнечного диска, но невооружённым глазом ростовчане этого не заметят. На донскую погоду и смену сезонов орбитальные расстояния тоже никак не влияют. Климат зависит исключительно от наклона оси вращения планеты, а не от близости к звезде.