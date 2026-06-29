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17 пострадавших при ракетном ударе по Воронежу остаются в больницах

В больницах Воронежской области продолжают лечение 17 совершеннолетних пострадавших при ракетном ударе по облцентру 22 июня. Двое из них находятся в реанимации. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в минздраве региона.

Источник: Коммерсантъ

В больницах Воронежской области продолжают лечение 17 совершеннолетних пострадавших при ракетном ударе по облцентру 22 июня. Двое из них находятся в реанимации. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в минздраве региона.

«Недавно на амбулаторное лечение были выписаны четыре пациента», — отметили в министерстве, не уточняя количество госпитализированных изначально.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что двое пациентов, находившихся в тяжелом состоянии после ракетного удара, пришли в сознание. Еще одному пострадавшему успешно провели ортопедическую операцию на позвоночнике.

По уточненным данным, всего в результате самой тяжелой атаки ВСУ на Воронеж пострадали 68 человек, еще шестеро погибли. Все жертвы были сотрудниками производственного предприятия в Железнодорожном районе облцентра, которое наиболее пострадало из-за удара. У здания завода появился стихийный мемориал. В регионе объявлялся траур с 23 по 25 июня. На это время в регионе были приспущены государственные флаги и отменено множество развлекательных мероприятий. Исключением стал Платоновский фестиваль.

Подробнее о последствиях атаки — в публикации «Ъ-Черноземье» «Ракетная угроза оказалась реальной».

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