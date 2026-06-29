17 пострадавших при ракетном ударе по Воронежу остаются в больницах

По уточненным данным, всего в результате самой тяжелой атаки ВСУ на Воронеж пострадали 68 человек, еще шестеро погибли. Все жертвы были сотрудниками производственного предприятия в Железнодорожном районе облцентра, которое наиболее пострадало из-за удара. У здания завода появился стихийный мемориал. В регионе объявлялся траур с 23 по 25 июня. На это время в регионе были приспущены государственные флаги и отменено множество развлекательных мероприятий. Исключением стал Платоновский фестиваль.