Из-за аномальной жары не менее 40 калининградцев получили тепловой удар

Как отметили в министерстве здравоохранения региона, только врачи скорой помощи сорок раз выезжали на вызов с поводом «тепловой удар». Особенно страдали люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Реальные цифры могут быть выше, поскольку люди обращались за помощью в поликлиники и ФАПы.