Из-за аномальной жары не менее 40 калининградцев получили тепловой удар

С 26 по 28 июня, когда столбик термометра в регионе достиг пиковых отметок в плюс 35−37 градусов, медики зафиксировали не менее 40 вызовов от жителей региона с жалобами на тепловой удар. Об этом сообщили в региональном минздраве.
В прошедшие выходные в Калининградской области наблюдалась аномально жаркая погода. Продолжительное пребывание под палящим солнцем негативно сказалось на здоровье некоторых калининградцев.
Как отметили в министерстве здравоохранения региона, только врачи скорой помощи сорок раз выезжали на вызов с поводом «тепловой удар». Особенно страдали люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Реальные цифры могут быть выше, поскольку люди обращались за помощью в поликлиники и ФАПы.
«Распознать тепловой удар просто: температура тела повышается, появляются слабость, головокружение, головные боли, тошнота. Кожа краснеет, дыхание и сердцебиение учащаются», — прокомментировали в ведомстве.
Европейская жара добралась до Калининградской области в субботу, 27 июня. Последний раз по-настоящему летний зной в регионе наблюдали в 2019 году, когда столбик термометра преодолел отметку в плюс 34 градуса.
Синоптики отмечают, что со среды температура воздуха станет комфортной и не будет подниматься выше отметки в плюс 24 градуса. К концу недели из-за смены воздушных масс похолодает до плюс 18−20 градусов.