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В полиции Прикамья рассказали подробности спасения семьи из горящего дома

Возгорание произошло в жилом доме в Кунгуре.

В ГУ МВД России по Пермскому краю рассказали подробности спасения семьи из горящего дома в Кунгуре.

Речь идёт о пожаре на улице Ситникова. Около 07:30 полицейские возвращались на служебном автомобиле в отдел. Подъезжая к перекрёстку улиц Пугачёва и Ситникова, они заметили дым из-под крыши частного дома. О пожаре они сообщили в МЧС.

Как рассказали полицейские, люди в доме спали. Правоохранители перелезли через забор и стали стучать в окна и двери. Сначала вывели 15-летнего подростка, затем, выломав раму и разбив стёкла, помогли выбраться через оконный проём отцу и их рыжему коту.

«С помощью полиции мы с сыном, и с нашим котом выбрались из задымленного дома, а затем нам помогли отогнать автомашину на безопасное расстояние. Было страшно! Пылала кровля, кругом валил черный густой дым!» — рассказал хозяин дома.

Оказалось, что в доме есть газовые баллоны. До приезда пожарных полицейские обеспечивали безопасность, оцепили территорию и перекрыли проезд.

Спасатели локализовали пожар в 07:49, полностью ликвидировали в 08:00.

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