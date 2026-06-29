Спортсмены Саратовской области взяли 3 бронзы первенства по рукопашному бою

Турнир прошел в Калуге. Трое юных рукопашников из Саратовской области завоевали бронзовые медали. Третье место заняли Даниэль Измайлов в возрастной категории 10−11 лет, Федор Харин — в группе 12−13 лет и Руслана Гатаулина в категории 10−11 лет. Все они получили право участвовать в первенстве мира по рукопашному бою в 2027 году.