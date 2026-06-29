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Спортсмены Саратовской области взяли 3 бронзы первенства по рукопашному бою

Юным участникам исполнилось от 10 до 13 лет.

Спортсмены из Саратовской области завоевали три медали на первенстве России по рукопашному бою среди юношей и девушек 12−13 лет, а также в финале Всероссийского фестиваля «Лига Победителей» среди юношей и девушек 10−11 лет, сообщили в министерстве спорта региона. Мероприятие соответствует целям государственной программы «Спорт России».

Турнир прошел в Калуге. Трое юных рукопашников из Саратовской области завоевали бронзовые медали. Третье место заняли Даниэль Измайлов в возрастной категории 10−11 лет, Федор Харин — в группе 12−13 лет и Руслана Гатаулина в категории 10−11 лет. Все они получили право участвовать в первенстве мира по рукопашному бою в 2027 году.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.