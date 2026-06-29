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В Сорочинске Оренбургской области прошел гастрономический мастер-класс

Участники превращали продукты в произведения кондитерского искусства.

Кулинарный мастер-класс, организованный предпринимателем и руководителем ООО «Сорочинская пастила» Светланой Папуковой, состоялся в городе Сорочинске Оренбургской области. Мероприятие соответствует целям национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области.

Дети под руководством Светланы окунали ягоды в горячий шоколад, украшали их посыпкой, ореховой крошкой и съедобными блестками, превращая простые ингредиенты в настоящие произведения кондитерского искусства. Кульминацией стала дегустация собственноручно приготовленных десертов, после которой прошло чаепитие.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.