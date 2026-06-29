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На опен-эйре в Белом колодце под Воронежем побывали более 2000 зрителей

Музыкальный фестиваль закрыл программу Платоновфеста-2026.

Источник: Комсомольская правда

Самым атмосферным событием Платоновского фестиваля-2026 стал концерт «Музыка мира». Опен-эйр в Белом колодце собрал 27 июня более 2 000 зрителей. Погода не подвела. И получился яркий вечер, насыщенный позитивными эмоциями.

Живописные окрестности мелового карьера наполнились этно-мелодиями трех фолк-коллективов. Энергичные музыканты Jupiter & Okwess, совмещающие в своем творчестве афропоп, традиционные конголезские ритмы, фанк и рок-музыку, сразу же заразили зрителей легкостью.

Jupiter & Okwess, фото Никиты Паукова.

Непосредственности добавила мультинациональная команда Kumbia Boruka из Мексики, в которую также входят музыканты из Чили, Аргентины и Франции. Под кумбию, смешанную с рэгги и тропическим латиноамериканским флером, зрители уже не сдерживали эмоций и дружно отплясывали на песке под заводные ритмы коллектива, который впервые выступил в России.

Kumbia Boruka, фото Никиты Паукова.

А финальной точкой опен-эйра стала стильная интерпретация башкирских этно-традиций в исполнении группы Ay Yola, чей трек Homay стал настоящим хитом в 2025. Трио, черпающее вдохновение в древнем эпосе «Урал-Батыр», заворожило публику звучанием традиционных башкирских инструментов (курая, кубыза и домбры) и современными аранжировками.

Ay Yola, фото Никиты Паукова.

Закончился вечер зрелищным световым шоу.

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