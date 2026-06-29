На опен-эйре в Белом колодце под Воронежем побывали более 2000 зрителей

Непосредственности добавила мультинациональная команда Kumbia Boruka из Мексики, в которую также входят музыканты из Чили, Аргентины и Франции. Под кумбию, смешанную с рэгги и тропическим латиноамериканским флером, зрители уже не сдерживали эмоций и дружно отплясывали на песке под заводные ритмы коллектива, который впервые выступил в России.