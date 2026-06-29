Эпический блокбастер «Одиссея» покажут в кинотеатрах Нижнего Новгорода

Один из самых ожидаемых фильмов года «Одиссея» покажут в кинотеатрах Нижнего Новгорода (18+). Анонс опубликован на сайте киносети «Империя Грез», выяснила корреспондент сайта pravda-nn.ru.
По сюжету после Троянской войны Одиссей, царь Итаки, во главе небольшого войска возвращается домой к своей жене Пенелопе. На своём пути Одиссей сталкивается со множеством испытаний, встречает циклопов, сирен и великанов-людоедов.
Режиссером картины является Кристофер Нолан, известный по таким фильмам, как «Начало» (18+), «Интерстеллар» (18+), «Оппенгеймер» (18+), «Довод» (18+) и др. Главные роли в киноновинке сыграют Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея, Шарлиз Терон, Эллиот Пейдж.
Напомним, что мировая премьера «Одиссеи» состоится 17 июля 2026 года в формате IMAX. В ряде стран, включая Францию и государства СНГ, показы начнутся на день раньше — 15 и 16 июля 2026 года.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что новый кинотеатр откроется в «Фантастике» взамен старого.