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В Калининградской области раньше срока завершили ремонт дороги моста

Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Источник: Комсомольская правда

В Калининградской области раньше срока завершили ремонт нескольких важных объектов: дороги и моста через реку Писсу в Нестеровском районе. Об этом сообщили 20 июня в министерстве развития инфраструктуры Калининградской области.

По контракту завершить ремонт 16-километрового участка региональной трассы Фурмановка — Ватутино — Садовое — Шатурское планировалось до конца сентября, но уже сейчас идет проверка качества работ и оформление документов. Отремонтирован участок от Фурмановки до пересечения с трассой Добровольск — граница.

Кроме того, в высокой степени готовности дорожные объекты «Обход Славска», «Лужки — Олехово — Опоченское», «Чкалово — Заветы — Нестеров». Там уже укладывают асфальтобетон.

На остальных объектах также идет активная работа, общая готовность составляет порядка 50%.

Всего в этом году на нацпроекту «Инфраструктура для жизни» будет отремонтировано более 100 км дорог и порядка 300 м мостов.