Застройщик из Новосибирской области повысит производительность

Специализированный застройщик «Сибирь-Развитие» из Новосибирской области присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря бережливым технологиям компания планирует оптимизировать внутренние процессы и наладить коммуникацию между подразделениями, сообщили в Региональном центре компетенций Новосибирской области.
Застройщик при поддержке экспертов намерен повысить эффективность управленческих процессов при возведении многоквартирных домов. В качестве пилотного проекта рассмотрят взаимодействие заказчика, застройщика и генподрядчика в части исполнения графика работ, а также коммуникацию на всех уровнях управления.
Предприятие входит в строительный концерн «Сибирь». Отметим, что ранее другое предприятие этого холдингп — ООО «Сибирь-Строй» — почти на 50% увеличило выработку сотрудников на строительно-монтажных работах.
«98% выручки компании зависит от строительства домов, поэтому даже небольшие изменения в процессе дадут в будущем хороший результат. Именно сейчас, когда строительный рынок в регионе сократил свои объемы, подходящее время для обучения и отладки процессов в компании», — отметил руководитель проектов РЦК НСО Вячеслав Селиванов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.