Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Застройщик из Новосибирской области повысит производительность

Компания решила сделать более эффективными управленческие процессы.

Специализированный застройщик «Сибирь-Развитие» из Новосибирской области присоединился к федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Благодаря бережливым технологиям компания планирует оптимизировать внутренние процессы и наладить коммуникацию между подразделениями, сообщили в Региональном центре компетенций Новосибирской области.

Застройщик при поддержке экспертов намерен повысить эффективность управленческих процессов при возведении многоквартирных домов. В качестве пилотного проекта рассмотрят взаимодействие заказчика, застройщика и генподрядчика в части исполнения графика работ, а также коммуникацию на всех уровнях управления.

Предприятие входит в строительный концерн «Сибирь». Отметим, что ранее другое предприятие этого холдингп — ООО «Сибирь-Строй» — почти на 50% увеличило выработку сотрудников на строительно-монтажных работах.

«98% выручки компании зависит от строительства домов, поэтому даже небольшие изменения в процессе дадут в будущем хороший результат. Именно сейчас, когда строительный рынок в регионе сократил свои объемы, подходящее время для обучения и отладки процессов в компании», — отметил руководитель проектов РЦК НСО Вячеслав Селиванов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.