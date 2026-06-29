Застройщик из Новосибирской области повысит производительность

«98% выручки компании зависит от строительства домов, поэтому даже небольшие изменения в процессе дадут в будущем хороший результат. Именно сейчас, когда строительный рынок в регионе сократил свои объемы, подходящее время для обучения и отладки процессов в компании», — отметил руководитель проектов РЦК НСО Вячеслав Селиванов.