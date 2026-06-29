Ученые выяснили, как перевозили многотонные камни при строительстве Стоунхенджа

Сотрудница Эксетерского университета Сьюзан Грини совместно с организацией English Heritage представила новую гипотезу о способах транспортировки камней для строительства Стоунхенджа. Об этом сообщает The Independent.
Стоунхендж был возведен около 5 тысяч лет назад. Первоначально при строительстве использовались голубые камни, доставленные из Уэльса. Спустя несколько столетий их заменили сарсеновыми камнями.
Эти глыбы доставлялись из рудника Марльборо-Даунс, расположенного примерно в 24 км от памятника. Масса каждого камня составляет 25 тонн.
Исследователи изучили культуру Индонезии столетней давности. Это позволило им сделать вывод, что в Англии блоки перемещали по деревянным дорожкам.
«Долгие годы считалось, что огромные камни перемещали с помощью саней на катках, но теперь мы считаем это ошибкой. Существуют черно-белые фотографии 1900-х годов из Индонезии, на которых видно, как мегалиты перемещают по рельсам из уложенных деревянных брусьев, словно по железной дороге. И мы считаем, что строители Стоунхенджа, вероятно, использовали аналогичный метод на заболоченных участках и в местах с интенсивным движением», — заявила доктор Грини.
По ее мнению, у людей эпохи неолита было достаточно навыков работы с деревом для прокладки подобных путей. Протяженность таких дорог могла достигать около 4,8 км.
Специалисты также отмечают, что в процессе доставки камней было задействовано множество мужчин и женщин. На это указывают свидетельства массовых пиршеств в Даррингтон-Уоллс, где, как предполагается, останавливались строители.
Центральный алтарный камень Стоунхенджа представляет собой пятиметровый блок из песчаника. Его масса составляет около 6 тонн, он находится в центре монумента. Ученые установили, что этот мегалит был добыт на северо-востоке Шотландии.