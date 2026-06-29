Ученые выяснили, как перевозили многотонные камни при строительстве Стоунхенджа

«Долгие годы считалось, что огромные камни перемещали с помощью саней на катках, но теперь мы считаем это ошибкой. Существуют черно-белые фотографии 1900-х годов из Индонезии, на которых видно, как мегалиты перемещают по рельсам из уложенных деревянных брусьев, словно по железной дороге. И мы считаем, что строители Стоунхенджа, вероятно, использовали аналогичный метод на заболоченных участках и в местах с интенсивным движением», — заявила доктор Грини.