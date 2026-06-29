В Музее Мирового океана появились эффектные рыбы, встреча с которыми в море не сулит ничего хорошего (видео)

Долгожданные рыбы уже красуются перед посетителями. Крылатка-зебра — один из наиболее эффектных и одновременно опасных хищников коралловых рифов. Рыба легко узнаваема: на теле у неё полоски, напоминающие окраску зебры, а длинные плавники визуально сходны с роскошной львиной гривой. Из-за этого вид также называют рыбой-львом.