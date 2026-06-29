В Волгоградской области еще один медпункт начал принимать пациентов

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в поселке Победа Быковского района Волгоградской области, сообщили в региональном комитете здравоохранения. Проектирование и строительство объекта выполнены по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь».
Общая площадь нового здания — почти 100 квадратных метров. Там есть помещение для приема пациентов, процедурный, прививочный и стерилизационный кабинеты, а также санитарные и складские помещения. ФАП оборудован современными системами охранно-пожарной сигнализации и оповещения. Пропускная способность медпункта — до 20 пациентов ежедневно.
Прием будут вести два специалиста, один из которых завершил целевое обучение в Волгоградском медицинском колледже и стал участником программы «Земский фельдшер». Отметим, что всего в Быковском районе по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» работают 12 врачей и 5 фельдшеров.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.