Ярмарку трудоустройства в Иркутской области посетили более 12 тысяч человек

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» — одного из главных мероприятий нацпроекта «Кадры» — завершился в Приангарье. Его посетили более 12 тысяч жителей региона, сообщили в Министерстве труда и занятости Иркутской области.
Мероприятие охватило 13 городов и объединило более 400 работодателей, предложивших свыше 6 тысяч вакансий в приоритетных отраслях экономики. В частности, речь идет о машиностроении, энергетике, химической промышленности, строительстве, нефтегазодобыче и металлургии. Особое внимание уделили рабочим специальностям, составляющим 64% от общего числа вакансий в Приангарье.
«Особенно важно, что нам удалось выстроить продуктивный диалог между работодателями и соискателями на всех площадках проведения карьерного мероприятия. Работодатели предлагали различные зарплаты, социальный пакет и дополнительные бонусы. На всех площадках ярмарки прошли карьерные активности с фокусом на профориентацию молодежи, поддержку участников СВО и их семей, а также повышение престижа рабочих профессий, которые формируют фундамент региональной экономики», — отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.
Для молодежи центральным событием стал «Фестиваль профессий»: школьники и студенты попробовали себя в роли летчика, водителя экскаватора, машиниста электровоза, учились управлять беспилотником, выполнять сварочный шов на тренажере и готовить блюда под руководством шеф-повара. Впервые на ярмарке организовали площадку для подписания трудовых договоров в день мероприятия. Среди компаний, оформивших новых сотрудников, — РЖД, «Каравай», Ангарский завод полимеров, «Иркутсккабель». Также подписано соглашение о взаимодействии между правительством региона и Иркутской областной организацией Профсоюза работников госучреждений.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.