Ярмарку трудоустройства в Иркутской области посетили более 12 тысяч человек

«Особенно важно, что нам удалось выстроить продуктивный диалог между работодателями и соискателями на всех площадках проведения карьерного мероприятия. Работодатели предлагали различные зарплаты, социальный пакет и дополнительные бонусы. На всех площадках ярмарки прошли карьерные активности с фокусом на профориентацию молодежи, поддержку участников СВО и их семей, а также повышение престижа рабочих профессий, которые формируют фундамент региональной экономики», — отметил министр труда и занятости Иркутской области Кирилл Клоков.