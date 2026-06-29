Пострадавших при атаке БПЛА нижегородцев готовят к выписке

Два пациента, получившие ранения во время затяжного налета беспилотных летательных аппаратов на регион, идут на поправку. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.
В настоящее время пострадавшие проходят необходимое лечение в медицинских учреждениях Нижнего Новгорода. Их состояние оценивается врачами как стабильное. В ведомстве добавили, что в ближайшее время больные будут выписаны из стационаров под амбулаторное наблюдение.
Это продолжение ситуации с массированной атакой вражеских дронов на Нижегородскую область, которая произошла утром 24 июня. Как сообщалось ранее, силы ПВО уничтожили над регионом более 20 беспилотников, однако из-за падения обломков сбитых БПЛА в областном центре вспыхнул жилой дом. В результате происшествия два человека погибли, а двое пострадавших были доставлены в больницу. Расследованием этого преступления занимается Следственный комитет России.